Anziano con covid al Sant'Anna, il comitato rivede la decisione: per la prima volta sì al plasma iperimmune

Il comitato etico dell'Insubria ha dato via libera alla terapia compassionevole con plasma iperimmune sull'anziano di 75 anni per il quale solo pochi giorni fa aveva posto il veto. I familiari dell'uomo non si sono arresi al rifiuto del comitato e hanno ripresentato la domanda che è stata accolta (la prima è stata presentata il 22 ottobre). Purtroppo nel frattempo il paziente è stato trasferito in terapia intensiva dove è stato sedato e intubato.

Il via libera del comitato etico alla cura a scopo compassionevole con plasma iperimmune (fornito dall'ospedale di Pavia) è relativo al solo caso del paziente per il quale i familiari hanno formulato la domanda. Questo significa che la terapia con plasma non rientra tra quelle che vengono normalmente adottate. Sarà, infatti, necessario di volta in volta l'autorizzazione del comitato.