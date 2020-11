Covid in Lombardia: una settimana per capire se si può dire addio alla zona rossa

"I provvedimenti adottati nelle scorse settimane stanno producendo i loro effetti, gli indici stanno progressivamente migliorando e questo miglioramento per evidente ragioni deve ancora produrre i suoi effetti sul sistema ospedaliero e in particolare sulle trapie intensive".

Lo ha detto il Presidente di Anci Lombardia Mauro Guerra a margine dell'incontro che si è tenuto ieri con il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana per fare il punto sulla diffusione del virus nella nostra regione.

"Anche se oggi registriamo per la prima una diminuzione dei ricoveri, occorre cautela e occorre consolidare positivamente questa tendenza al miglioramento che investe tutta la regione nel suo complesso. La prossima settimana - ha concluso Guerra - se questa tendenza proseguirà, faremo insieme una nuova valutazione anche per una eventuale verifica con il Governo su tempi e modi di possibili allentamenti delle misure". La data utile per capire se la Lombardia potrà passare in zona arancione, resta quella del 27 novembre.