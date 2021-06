Covid a Como, i dati del 5 giugno: 32 nuovi casi

Sono 436 le persone trovate positive al covid in Lombardia nella giornata di sabato 5 giugno, i casi (19 in più rispetto a ieri) sono emersi analizzando 39.363 tamponi; il rapporto fra tamponi effettuati e nuovi positivi è del 1.11 %. Tra Milano e hinterland sono state trovate altre 131 persone che hanno contratto il coronavirus. I dati sono stati resi noti dal Ministero della Salute attraverso il consueto bollettino pomeridiano.

Nelle ultime 24 ore non ci sono stati nuovi accessi nelle terapie intensive della regione. Adesso sono 170 le persone con gravi insufficienze respiratorie ricoverate nelle rianimazioni degli ospedali regionali (13 in meno rispetto a ieri). In una sola giornata i posti letto occupati dai pazienti meno gravi sono diminuiti di 52 unità per un totale di 887. Negli ospedali della Regione ci sono in tutto 1.057 persone affette da SarsCov2 (65 in meno rispetto a venerdì).

Le persone che si sono negativizzate nelle scorse 24 ore sono 642; in totale i lombardi che sono guariti dal covid sono 781.589. Non si è ancora fermata la lunga scia di morte provocata dal virus che in una sola giornata ha ucciso altre 10 persone; il totale (ufficiale) è arrivato a quota 33.653. A Como e provincia i nuovi casi sono 32, ieri erano 33. La Lombardia va verso la zona bianca (presumibilmente il 14 giugno) e anche il direttore di Asst Lariana ieri si è espresso positivamente sulla situazione nel Comasco. Intanto da lunedì 7 giugno si allenta un pò il coprifuoco che slitta dalle 23 alle 24.

I dati per provincia in Lombardia

Milano 131,

Brescia 65, Varese 49,

Monza Brianza 36,

Bergamo 46,

Pavia 11,

Mantova 13,

Cremona 17,

Lecco 8,

Lodi 6,

Sondrio 15.