Coprifuoco a Como e in Lombardia: ecco cosa cambia dal 7 giugno

Come abbiamo visto con il monitoraggio di venerdì 4 giugno per la Lombardia e quindi Como non sarà ancora possibile passare in zona bianca da lunedì 7 giugno. La nostra regione con ogni probabilità varcherà il confine del bianco il 14 giugno, come anche dichiarato dal governatore Fontana. Tutta Italia comunque entro la fine del mese dovrebbe essere in zona bianca e quindi senza coprifuoco.

Ricordiamo a tutti però che anche se siamo in zona gialla da lunedì 7 giugno il coprifuoco non sarà più fino alle 23 ma slitterà alle 24.

Dal 21 giugno dovrebbe essere eliminato del tutto in Italia.

Le regole della zona bianca

Anche quando entreremo in zona bianca ci saranno delle regole da rispettare (come quelle dei ristoranti, si legga qui). Il parametro per accedere in zona bianca è quello di essere stati almeno per tre settimane con meno di 50 casi ogni 100mila abitanti. In zona bianca non c'è coprifuoco e vengono riaperte tutte le attività (sebbene alcune con delle norme) ed è richiesto l'uso della mascherina sia all'aperto che al chiuso.