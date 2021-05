Covid a Como i dati del 27 maggio: 38 nuovi casi

Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-13) e nei reparti (-70). A fronte di 44.390 tamponi effettuati, sono 739 i nuovi positivi (1,6%). I guariti/dimessi sono 1.457. A Como e provincia i nuovi casi sono 38, ieri erano 29. Oggi in visita al Sant'Anna di Como il vice presidente della Regione, Letizia Moratti che ha dichiarato che in Lombardia sono state somministrate oltre 5,6 milioni di dosi" ha precisato, sottolineando anche la grande, per certi versi sorprendente, adesione dei tretenni che si sarebbero già prenotati in 240mila nelle prime ore

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 44.390 (di cui 28.309 molecolari e 16.081 antigenici) totale complessivo: 10.547.940

- i nuovi casi positivi: 739 (di cui 53 'debolmente positivi')

- i guariti/dimessi totale complessivo: 766.955 (+1.457), di cui 3.112 dimessi e 763.843 guariti

- in terapia intensiva: 260 (-13)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 1.299 (-70)

- i decessi, totale complessivo: 33.551 (+41)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 220 di cui 80 a Milano città;

Bergamo: 55;

Brescia: 88;

Como: 38;

Cremona: 23;

Lecco: 24;

Lodi: 5;

Mantova: 26;

Monza e Brianza: 82;

Pavia: 30;

Sondrio: 35;

Varese: 89