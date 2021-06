Covid a Como, i dati del 6 giugno: 10 nuovi casi

Sono 359 le persone trovate positive al covid in Lombardia nella giornata di domenica 6 giugno a fronte di 27.660 tamponi analizzati. Il rapporto tra tamponi e nuovi positivi è del 1.3%. Sono 167 i ricoverati in terapia intensia (-2 rispetto a ieri). I posti letto occupati dai pazienti meno gravi scendono di 54 unità e sono attualmente 833. Negli ospedali della Regione ci sono in tutto 1.000 persone affette da Covid-19 (57 in meno rispetto a sabato). A Como e provincia i nuovi casi sono 10, ieri erano 32. Da domani, 7 giugno grazie ai dati in miglioramento e alle decisioni prese dalla cabina di regia del Governo il coprifuoco slitterà dalle 23 alle 24 in zona gialla, quindi anche a Como.

Le persone che si sono negativizzate nelle scorse 24 ore sono 1.045; in totale i lombardi che sono guariti dal covid sono 782.231. Non si è ancora fermata la lunga scia di morte provocata dal virus che in una sola giornata ha ucciso altre 16 persone; il totale (ufficiale) è arrivato a quota 33.669.

I dati covid nelle altre province lombarde

Milano 114,

Brescia 56,

Bergamo 48,

Monza e Brianza 28,

Sondrio 29

Mantova 17,

Pavia 17,

Varese 13

Lodi 9,

Cremona 5,

Lecco 5.