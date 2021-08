Covid a Como, i dati del 2 agosto: 10 nuovi casi. Nessun decesso in Lombardia nelle ultime 24 ore

A fronte di 10.511 tamponi effettuati, sono 326 i nuovi positivi (3,1%). A Como e provincia i nuovi casi riscontrati sono 10. La Lombardia si prepara anche a sperimentare i vaccini in alcune Farmacie selezionate (due a Como) ma per ora solo per gli over 60. A breve inoltre dovrebbe essere varato un nuovo decreto per l'utilizzo del Green Pass che si baserà sui numeri delle ultime settimane.

- i tamponi effettuati: 10.511, totale complessivo: 12.588.000

- i nuovi casi positivi: 326

- in terapia intensiva: 32 (+5)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 210 (+2)

- i decessi totale complessivo: 33.827 (0)

Milano: 91 di cui 44 a Milano città;

Bergamo: 4;

Brescia: 26;

Como: 10;

Cremona: 2;

Lecco: 2;

Lodi: 1;

Mantova: 23;

Monza e Brianza: 19;

Pavia: 9;

Sondrio: 2;

Varese: 117