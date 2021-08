Green Pass "modulabile" a seconda dell'andamento del covid

Dal 6 agosto entra in vigore per alcune attività, ma si attende entro pochi giorni un nuovo decreto per i mezzi di trasporto a lunga percorrenza: il punto della situazione

Tra pochi giorni, il 6 agosto per la precisione, il Green Pass entrerà in vigore per alcune attività al chiuso e in certi casi anche all'aperto (si veda qui il dove sarà già obbligatorio dal 6 agosto ). Ma già domani o al massimo mercoledi' la cabina di regia è di nuovo pronta a riunirsi per varare un nuovo decreto che, come riportato anche su Il Sole 24 Ore, dovrà essere approvato entro la fine della settimana perchè riguarderebbe l'utilizzo del certificato verde per navi, aerei e mezzi di trasporto a lunga percorrenza. La questione è stata gia rimandata di una settimana perchè molti italiani hanno già prenotato i loro viaggi e il timore che la nuova misura restrittiva possa portare all’annullamento delle vacanze arrecherebbe un eevidente danno sul turismo. E in questo senso c'è la netta opposizione all'introduzione immediata del green pass da parte di Salvini che continua ripetere come un mantra la frase "Non roviniamo le vacanze agli italiani". Una cosa è certa: il green pass ha accelarato la corsa ai vaccini.

Di certo con la stagione in corsa, che vivrà il suo momento più caldo proprio ad agosto, pare che anche Draghi si stia convincendo a non stringere ulteriormente le misure anti-covid. E a settembre - con la riprese della scuola (sotto scacco vaccini per evitare la dad) e la ripartenza dei mezzi pubblici a pieno regime - il piano green pass dovrà essere perfettamente funzioanante. E non sarà facile. Gli altri nodi da sciogliere per vaccini e Green Pass

Forse non sarà esplicitato nel decreto di questa settimana, ma sicuramente non resta piu' molto tempo per decidere citca l'utilizzo del Green Pass sui mezzi pubblici e affrontare la questione scuola (compresa quella dell'eventuale obbligo di vaccino per gli insegnanti). Al momento l'85% deglioperatori scolastici risulterebbe aver cominciato la procedura vaccinale quindi per esporsi in questo senso il Governo aspetterà dopo Ferragosto per valutare con i nuovi numeri. Intanto si cerca di agevolare la questione tamponi per i ragazzi dai 12 ai 14 anni: in Lombardia saranno gratuiti.

Il Green Pass “modulabile“

Nel mentre il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, ha detto che il green pass «sarà modulabile a seconda dell’andamento del Covid e il suo utilizzo dipenderà dalla circolazione del virus». Questa affermazione, riportata anche dall'Ansa, lascia qualche perplessità in quanto rende ancora piu' confusionario l'utilizzo di questo certificato che sta creando non poche tensioni e molte manifestazioni anche a Como da parte dei cittadini che sono contrari all'obbligo del Green Pass. Non resta che aspettare decreto dopo decreto...