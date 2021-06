Covid a Como, i dati del 16 giugno: 9 nuovi casi

Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-8) e nei reparti (-56). A fronte di 34.998 tamponi effettuati, sono 256 i nuovi positivi (0,7%). A Como e provincia i nuovi casi sono solo 9. Ieri erano 11. Sempre oggi, 16 giugno, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha espresso la sua soddisfazione per il calo dei pazienti in terapia intensiva. I numero della Lombardia e in generale in Italia fanno ben sperare. Da lunedì 14 la regione è in zona bianca dove anche se le restrizioni sono molto lievi, ci sono comunque delle regole da rispettare. L'emergenza sanitaria in Italia dovrebbe terminare il 31 luglio. Draghi sarebbe però orientato a mantenerla. La proroga potrebbe non essere a corto raggio, ma di ben sei mesi, fino a fine anno. Pochi giorni fa il ministro della Salute Roberto Speranza aveva detto di augurarsi la fine dello stato di emergenza a luglio "per dare un segnale positivo al Paese". Segnale che forse non arriverà, la decisione definitiva non è stata presa ma dovrà esserlo entro la fine di luglio.

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 34.998, totale complessivo: 11.172.472

- i nuovi casi positivi: 256

- in terapia intensiva: 92 (-8)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 534 (-56)

- i decessi totale complessivo: 33.742 (+5)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 75 di cui 30 a Milano città;

Bergamo: 22;

Brescia: 36;

Como: 9;

Cremona: 24;

Lecco: 5;

Lodi: 6;

Mantova: 13;

Monza e Brianza: 21;

Pavia: 7;

Sondrio: 3;

Varese: 27