A Como 475 positivi, quasi la metà di ieri

Non si arresta la lotta al coronavirus ma la situazione in Lombardia è sempre più critica. Nella giornata di sabato 31 ottobre sono stati accertati altri 8.919 casi in tutta la Regione (a fronte di 46.781 tamponi). Meno preoccupante Como che quasi dimezza i suoi casi rispetto all'impennata di ieri e fermandosi a 475.

I dati del 31 ottobre.

Milano: 3.730, di cui 1.553 a Milano città;

Bergamo: 243;

Brescia: 413;

Como: 475;

Cremona: 184;

Lecco: 228;

Lodi: 151;

Mantova: 248;

Monza e Brianza: 1.207;

Pavia: 387;

Sondrio: 133;

Varese: 1.202. (LNews)

Sono sempre più sotto stress i reparti di terapia intensiva dedicati ai pazienti covid. In Lombardia nelle ultime ore si sono registrati altri 22 ricoveri di persone con gravi insufficienze respiratorie; in totale i reparti di rianimazione stanno curando 392 casi. I posti letto occupati dai pazienti meno gravi sono aumentati di 335 unità per un totale di 4.033. Negli ospedali della regione ci sono in tutto 4.425 persone affette da SarsCov2. Infone, purtroppo, in una sola giornata hanno perso la vita altre 73 persone.