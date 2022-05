Covid, i dati del 2 maggio: a Como e provincia 75 casi. Polemiche per le mascherine a scuola

In Lombardia diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-1) e continuano a diminuire quelli nei reparti (-6). A fronte di 13.369 tamponi effettuati, sono 1.673 i nuovi positivi (12,5%). A Como e provincia i nuovi casi sono 75. Dal 1°maggio via le mascherine nella maggior parte dei luoghi, anche al chiuso: e se c'è chi continua a indossare anche dove più non sono obbligatorie, rimane accesa la polemica sulla scuola. A cominciare da Alessandro Fermi, presidente del Consiglio regionale lombardo in quota Lega, che ancora prima che il decreto si esprimesse in merito, aveva scritto in un post di Facebook che " È una scelta fuori dal tempo e contro ogni logica di buon senso".

Le proteste non sono mancate in tutta Italia. I genitori della Rete nazionale Scuola in Presenza fanno notare che ormai "siamo ormai gli unici in Europa e fuori dall'Europa a pretendere l'utilizzo delle mascherine dentro la scuola", mentre la presidente del Coordinamento Genitori Democratici, Angela Nava, ha spiegato che "da più parti soprattutto per la scuola primaria si sperava in un abbandono delle mascherine, che hanno avuto un percorso discusso e discutibile nei mesi scorsi rispetto alla loro reale efficacia, all'adeguatezza per i più piccoli, alla costrizione fisica, e non solo, prodotta. In un clima di 'liberi tutti' – dice Nava - ci si aspettava una riflessione più generosa nei confronti dei nostri minori".

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 13.369, totale complessivo: 36.752.922

- i nuovi casi positivi: 1.673

- in terapia intensiva: 35 (-1)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 1.177 (-6)

- i decessi, totale complessivo: 40.011 (+31)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 504 di cui 246 a Milano città;

Bergamo: 143;

Brescia: 303;

Como: 75;

Cremona: 29;

Lecco: 39;

Lodi: 11;

Mantova: 53;

Monza e Brianza: 140;

Pavia: 159;

Sondrio: 18;

Varese: 127.