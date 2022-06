6 splendidi cani alla ricerca di una nuova casa per l'estate

Nives. 3 anni passati in un serraglio possono essere più che sufficienti.

Cerca famiglia per sempre, molto attiva ed affettuosa

Oggi vi presentiamo la meravigliosa Petra.

Circa 5 mesi, indicativamente futura taglia media.

Vogliamo farla crescere in rifugio ? Ma anche no.

Ecco Rocco circa 5/6 anni, taglia media, castrato.

Abituato a passeggiare con pettorina.

Molto molto affettuoso con tutti già a prima vista.

Da valutare la compatibilità con i suoi simili, in particolare con i maschi.

Per Rocco cerchiamo una famiglia seria non alla prima esperienza

Rublo é ancora in attesa di una famiglia.

Circa 3 anni di vita, taglia media contenuta.

Compatibile con tutti i suoi simili. Giá abituato alle passeggiate con pettorina. Molto affettuoso

Nessun cane dovrebbe vivere in un rifugio e quando succede a un cane anziano è ancora più ingiusto.

Zaira, super nonnina di circa 12 anni.

Dolce, carattere tranquillo e pacifico, va d'accordo con tutti.

Va in passeggiata molto volentieri, già abituata a vivere in casa.

Venite al rifugio e adottatela. Lei vi ricambierà dandovi tantissimo amore.

Sana, vaccinata e sterilizzata.

Amici per un pelo ha creato una lista dal sito Amazon con un elenco di prodotti che farebbero mooolto comodo al rifugio in questo momento. Dal link si accede direttamente alla lista e una volta scelto l'articolo basterà selezionare "Amici per un pelo" come destinatario; il tutto verrà consegnato automaticamente al rifugio.

Amici per un Pelo nasce dall'omonimo gruppo di volontarie che da anni si dedica alla ricerca di affido per i cani presenti nei canili del centro sud. Accogliamo questi cani nella nostra struttura per il tempo necessario a trovare per loro una famiglia.Diamo loro riparo, sostentamento e cure ma cerchiamo anche occasioni per dare loro momenti di svago e di socializzazione. L'azione dei volontariato che ci può aiutare è proprio nell'offrire ai cani che ospitiamo, partendo da una semplice uscita in passeggiata, non solo momenti di svago ma anche occasioni per costruire una corretta relazione di fiducia e rispetto tra uomo e cane. L'attività di volontariato consiste nel portare i cani a passeggio, fuori dai loro box e nel farli correre e giocare negli sgambatoi. Questa attività permette ai cani di svagarsi, di ridurre lo stress e di ricevere un po’ di affetto. Le passeggiate e le uscite dal box devono essere momenti finalizzati a migliorare il benessere del nostro amico e vanno quindi calibrate sulle sue peculiarità fisiche e caratteriali. Essere un volontario in un canile è una grande emozione. Farete del bene ai cani e verrete ripagati dal loro affetto. E' anche un'attività che richiede responsabilità e attenzione. Per questo richiediamo un'età minima di anni e il tesseramento che garantisce la necessaria copertura assicurativa.

Dove

Via delle Fontanelle*

22077 Olgiate Comasco - CO

Tel: 368.3787.342 - 339.1028.604

*Via delle Fontanelle è una strada sterrata privata, non registrata in alcuni navigatori, che propongono in alternativa via Fontanelle a Cagno: impostare in alternativa "via Bontocco" oppure "via Cesare Battisti" a Olgiate Comasco. ?