7 splendidi cani alla ricerca di una nuova casa nel mese di maggio

Non smetteremo mai di condividere il suo appello...Chicco, nato circa nel 2013.

Taglia media piuttosto contenuta.

Buon carattere, tranquillo in passeggiata con pettorina. Compatibile con cani femmine, da valutare con i maschi. Molto affettuoso.

Non capiamo davvero cosa possa avere di così brutto per non essere mai considerato.

Massima condivisione, grazie!

Presentiamo Ciccio...ospite del canile da poco.

Circa 1 anno e mezzo di vita, castrato, taglia media contenutissima.

Tranquillo e molto bravo in passeggiata. compatibile con i suoi simili.

Vi aspetta al rifugio.

Ecco uno degli ultimi arrivi al rifugio.

Non aveva neanche un nome ed é stato chiamato Romeo

Circa 9 anni di etá. Taglia media, ottima salute.

Ha già iniziato ad uscire in passeggiata con la pettorina e si trova decisamente a suo agio, ha un'andatura molto tranquilla.



Oggi vi presentiamo una cagnolina davvero speciale: Susi.

Circa 2 anni di vita, taglia piccola, sterilizzata.

Affettuosa, giá abituata ad uscire in passeggiata, compatibile con tutti i suoi simili.

Presenta un difetto all'occhio sinistro che dovrá essere operato e molto probabilmente tolto.

Venite a conoscerla al rifugio.

Ecco Vicky, cagnolona di circa 3 anni taglia grande.

Molto tranquilla, un po’ timida ma una volta presa confidenza molto affettuosa.

Aspetta da tempo una famiglia che voglia condividere la vita con lei.Già sterilizzata e cippata.

Nessun cane dovrebbe vivere in un rifugio e quando succede a un cane anziano è ancora più ingiusto.

Zaira, super nonnina di circa 12 anni.

Dolce, carattere tranquillo e pacifico, va d'accordo con tutti.

Va in passeggiata molto volentieri, giá abituata a vivere in casa.

Venite al rifugio e adottatela ... Lei vi ricambierá dandovi tantissimo amore.

Sana, vaccinata e sterilizzata.

Amici per un Pelo nasce dall'omonimo gruppo di volontarie che da anni si dedica alla ricerca di affido per i cani presenti nei canili del centro sud. Accogliamo questi cani nella nostra struttura per il tempo necessario a trovare per loro una famiglia.Diamo loro riparo, sostentamento e cure ma cerchiamo anche occasioni per dare loro momenti di svago e di socializzazione. L'azione dei volontariato che ci può aiutare è proprio nell'offrire ai cani che ospitiamo, partendo da una semplice uscita in passeggiata, non solo momenti di svago ma anche occasioni per costruire una corretta relazione di fiducia e rispetto tra uomo e cane. L'attività di volontariato consiste nel portare i cani a passeggio, fuori dai loro box e nel farli correre e giocare negli sgambatoi. Questa attività permette ai cani di svagarsi, di ridurre lo stress e di ricevere un po’ di affetto. Le passeggiate e le uscite dal box devono essere momenti finalizzati a migliorare il benessere del nostro amico e vanno quindi calibrate sulle sue peculiarità fisiche e caratteriali. Essere un volontario in un canile è una grande emozione. Farete del bene ai cani e verrete ripagati dal loro affetto. E' anche un'attività che richiede responsabilità e attenzione. Per questo richiediamo un'età minima di anni e il tesseramento che garantisce la necessaria copertura assicurativa.

Dove

Via delle Fontanelle*

22077 Olgiate Comasco - CO

Tel: 368.3787.342 - 339.1028.604

*Via delle Fontanelle è una strada sterrata privata, non registrata in alcuni navigatori, che propongono in alternativa via Fontanelle a Cagno: impostare in alternativa "via Bontocco" oppure "via Cesare Battisti" a Olgiate Comasco. ?