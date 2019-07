Tutto il meglio del Lago di Como

Dove fare un tuffo nel lago, dove guardare un tramonto speciale, le camminate più belle e dove correre, dove fare un aperitivo e le migliori trattorie con vista mozzafiato, i lidi e i rifugi più belli, dove noleggiare una barca e le ville da visitare. Infine i motivi per cui il Lago di Como è il più bello del mondo. Basta cliccare sul titolo di una delle nostre guide e il viaggio può iniziare.

Le giornate di sole sul Lago di Como fanno subito pensare a quanto sarebbe bello fare il bagno nelle sue acque, a patto di immergersi, però, nei punti dove l'acqua è più bella e dove il paesaggio è più gradevole. I luoghi ideali non mancano. Alcuni sono già noti ai più, perché comodi da raggiungere o perché vicini a servizi come bar, ristoranti e fermate del bus, altri, invece, non sono così noti alla massa perché più difficili da trovare, ma rappresentano vere e proprie chicche per chi ha voglia di scoprire il Lago di Como godendosi una bella giornata balneare. Un elenco dei 10 posti più belli del lago dove fare il bagno o un tuffo in acqua dolce.

ll Lario è sempre una scoperta, anche per chi abita in questo splendido territorio. Impossibile fare una classifica dei posti più belli da visitare lungo queste sponde e in queste piccole valli. Di certo l'ora del tramonto è uno dei momenti più attesi del giorni se si vuole ammirare il lago al calare del sole, quando tutto si fa più soffuso rendendo indimenticabile il paesaggio. Ci sono punti speciali? Ognuno hai il suo posto privilegiato ma se volete un suggerimento, date un occchio al nostro articolo con i cinque posti più belli, caratteristici o particolari dove farvi rapire da un tramonto sul Lago di Como, Un'altra cartolina depositata in migliaia di caselle postali nel mondo.

Visitare il Lago di Como a partire dalle camminate e dalle escursioni che portano nei punti più panoramici del Lario o alla scoperta di sentieri pieni di storia e natura. Il Lario non ha certo bisogno di presentazioni: è uno dei più belli d’Europa e uno dei più popolari e gettonati tra i turisti internazionali, ma anche per chi si sposta per una gita fuori porta. Ma lago di Como non è solo ville, vip e gite in barca: tra le forme di turismo non bisogna dimenticare quello degli escursionisti, degli amanti del trekking o anche solo di chi vuole fare una passeggiata alla domenica con la famiglia. Ecco allora una piccola lista di camminate che non pretende ovviamente di essere esaustiva, dal momento che gli itinerari e le passeggiate sul lago di Como sono tantissime.

Dieci rifugi da raggiungere in poco tempo da Como. Non occorre essere esperti scalatori: queste mete sono facilmente raggiungibili da tutti e non sono necessarie attrezzature particolari in questa bella stagione estiva: occorrono solo un paio di scarponcini da montagna ma soprattutto buone gambe. Molti di questi rifugi sono particolarmente apprezzati dagli amanti della montagna anche nelle belle giornate invernali, tuttavia è l'estate il momento migliore per trascorrere una bella giornata, godendo da queste vette di incredibili panorami. “

Ecco una guida con tutti i lidi del nostro incantevole Lario. Location per tutte le esigenze con e senza piscina ma sempre con il lago più bella del mondo a fare da sfondo a un giorno di relax. Da Como fino a Gera Lario un piccolo viaggio estivo e rinfrescante tra le spiagge attrezzate pià amate dai comaschi e dai turisti in questa bella stagione. Ovviamente iniziamo dalla città, alla quale è stata finalmente restituita la sua spiaggia pubblica più amata. Dieci lidi, dieci luoghi dove vivere questi caldi gorni d'estate dalla mattina fino a sera con gli amici o la famiglia. Eccoli tutti. Non vi resta che prendere il costume e sceglierne uno.

Lago di Como sempre al top nel gradimento dei turisti di tutto il mondo grazie alle bellezze del paesaggio che si sposano con le meraviglie create dall'uomo. Il Lario, infatti, è conosciuto a livello internazionale anche per le spettacolari ville storiche che si affacciano sulle sue sponde: non soltanto in tempi recenti, infatti, il lago di Como è stato scelto come meta di vacanza e relax, ma già in passato è stato una delle mete di villeggiatura lombarde predilette dai nobili, che amavano ospitare artisti e letterati. Un'eredità che è rimasta ben visibile nelle tante ville che impreziosiscono le sponde del lago, incastonate come gioielli.

Correre la mattina presto o al tramonto, dopo il lavoro, può essere uno dei momenti più piacevoli della giornata. Oltre a mantenerci in forma, la corsa ci aiuta a rilassarci e a liberare la mente da ogni pensiero e preoccupazione. Perché tutto questo possa realizzarsi, però, occorre scegliere con cura il percorso dove fare jogging. Per aiutarvi abbiamo selezionato quelli che a nostro parere sono i posti più belli dove correre Como. Tra parchi e percorsi lungo il Lago di Como, ecco dove vi consigliamo di andare a correre in città.

Con la stagione estiva in pieno corso, i ristoranti del Lago di Como diventano particolarmente ricercati anche per la vista unica che alcuni di loro possono regalare insieme alle prelibatezze culinarie. Anche in questo caso, così come quando abbiamo dedicato un articolo ai Master Chef lariani, ne abbiamo scelti quattro. Nessuna pretesa di fare classifiche, solo un suggerimento basato sulla storia, sulla tradizione e soprattutto sul panorama offerto dai tavoli delle terrazze di alcune trattorie che si affacciano sul lago più bello del mondo.

Abbiamo scelto alcuni luoghi iconinci dove poter fare un gustoso aperitivo senza rinunciare al panorama unico del nostro Lario, che in estate si fa ancora più seducente. Da Como fino a Cremia, muovendoci da una sponda all'altra del lago, toccando Torno, Tremezzo, Lenno, Bellagio, Faggeto, Carate Urio, Laglio e Cernobbio. Scopriteli tutti e trovate il vostro preferito.

Per chi non possiede una barca il Lario offre molte possibilità per noleggariarne una anche senza patente nautica. L'offerta non manca e ci sono possibilità per tutte le tasche. Vediamo quali sono le regole e dove ci si può rivolgere per affittare un motoscafo e scoprire il Lago di Como attraversandolo nei suo angoli più nascosti e incantevoli. Osservare le ville più importanti dalla barca è un'esperienza unica. Una barca che ha una lunghezza dello scafo sino a 10 metri viene classificata come “natante”. 6 metri per una barca a vela. Non è soggetta ad immatricolazione, non c’è alcuna “targa” (viene considerata “bene mobile” come una bicicletta). Se il motore ha una potenza inferiore ai 40 cv non è necessiria la patente nautica per condurlo in tutto il lago.

Infine anche le ragioni di questo magico momento che sta vivendo il Lago di Como. Ragioni molteplici che hanno però radici profonde in quel connubio unico tra natura e architettura, tra acqua e cielo. In questo articolo abbiamo provato a speigare le ragione principali che rendono il Lago di Como così attratttivo, tanto da essere definito il più bello del mondo. Scopriamole insieme, senza dimenticare che il lago ama tenere nascosti i suoi angoli più belli. E quelli dovete scoprirlo da soli. Basta essere solo un po' curiosi.