La preside De Fazio va in pensione: la festa a sorpresa commuove tutti alla scuola di via Cuzzi

E' stato un momento di grande commozione quello vissuto dalla scolaresca di via Cuzzi a Como. l'altro giorno a sorpresa studenti e professori hanno festeggiato la preside Daniela De Fazio che a fine anno scolastico andrà in pensione. Sono stati festeggiamenti inattesi per la dirigente che a stento, per la voce rotta dalla commozione, è riuscita a ringraziare i suoi piccoli alunni di quarta elementare, i docenti e i genitori che le hanno manifestato così tanta gratitudine per come ha sempre diretto l'Istituto Como Rebbio.

De Fazio lascia un profondo e apprezzatissimo segno della sua gestione. I professori hanno ricordato come e quanto l'istituto sia stato in prima linea, talvolta capofila, in numerosi progetti dall'altissimo valore educativo. Per esempio il progetto "Di bellezza si vive", quelli contro bullismo o la dispersione scolastica.

Il saluto dei ragazzi è stato sentito e commovente. "Grazie per la sua attenzione e disponibilità e per il suo sorriso", hanno detto gli alunni di quarta di via Cuzzi a nome di tutti i compagni.