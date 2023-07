Per pregare la moglie deve fare le scale a causa di un cancello chiuso: 90enne chiede di aprirlo

Il Comune di Como sta perdendo l'opportunità di rendere la vita leggermente più sopportabile a un 90enne. L'uomo è vedovo. Sua moglie è sepolta nel cimitero di Rebbio. Per lui andare a pregarla rappresenta uno dei momenti più importanti della sua giornata. Alla sua età, però, camminare e soprattutto fare le scale non è più cosa così semplice e scontata. Costa fatica. Ma per sua moglie si fa forza, entra nel cimitero e sale la scala che porta al primo piano. Per alleggerirgli questa fatica non ci sarebbe bisogno di un ascensore. Basterebbe semplicemente tenere aperto il cancello su retro che rappresenta l'ingresso direttamente al primo piano. "Ma quel cancello - spiega Daniela Murgia, figlia dell'anziano signore - è perennemente chiuso. Da quel cancello si avrebbe accesso al primo piano del cimitero senza dover fare le scale. Avendo un padre di 90 anni che non si sa ancora per quanto riuscirà ad andare a trovare la moglie, non essendoci ascensori o altro modo se non l'apertura di questo cancello, credo che come si possano aprire gli altri due si possa fare anche con questo, agevolando senz'altro la visita di molte persone anziane ai propri defunti".