In questo video ripreso da una telecamera di sorveglianza di un'abitazione privata si vede il momento in cui uno dei corsi d'acqua che scorrono attraverso Blevio trascina una delle enormi masse di fango e detriti che hanno sconquassato il paese. Queste immagini riprendono in diretta una delle frane e sono state girate nella frazione di Capovico.