Da Monza le paratie gonfiabili per difendere Como dall'esondazione

Domenica 4 ottobre 2020 sono state installate anche davanti a piazza Cavour (e non solo nella parte laterale verso piazza Matteotti) le barriere gonfiabili anti-esondazione. Si tratta di dispositivi prestati all'amministraione comunale di Como dalla città di Monza. L'esperimento comasco si è rivelato efficace solo in parte. Infatti, le barriere non riescono a difendere completamente la città.