Lago fuori, le paratie rigide non tengono: sostituite con quelle gonfiabili

La situazione non migliora: la tendenza del livello del Lago di Como è in aumento anche nella giornata di domenica 4 ottobre. Purtroppo nella mattinata di oggi non è stato ancora possibile riaprire una corsia del girone davanti a piazza Cavour nonostante l'installazione della paratie mobili. Anzi, nel corso della notte è stato necessario sostituire le barriere rigide con quelle gonfiabili, prestate dal Comune di Monza, poiché la tenuta delle prime non era sufficiente. Sono state messe in azione le pompe per drenare l'acqua e liberare una corsia, nel frattempo il Comune ha individuato un percorso alternativo che sarà utile soprattutto ai mezzi di trasporto pubblico.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Viabilità: percorso alternativo

I bus provenienti da piazza Matteotti possono arrivare fino all'inizio di piazza Cavour, svoltare a sinistra davanti al bar Monti e poi di nuovo a destra per imboccare via Fontana, proseguire su via Cairoli e immetersi di nuovo sul girone nel tratto di Lungo Lario Trento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Livello in aumento

Alle ore 8 del mattino del 4 ottobre 2020 il livello del Lago di Como risultava ancora in notevole aumento. Infatti, la quantità di acqua in ingresso era, secondo i dati forniti dagli Enti regolatori dei laghi, di 914,7 metri cubi al secondo, mentre il deflusso era pari a 606,8 metri cubi al secondo.