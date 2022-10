Tecnoteam Albese, c'è voglia di riscatto tra le Guerriere dopo il ko di domenica

C’è tanta voglia di riscatto, di rialzare la testa dopo la sconfitta – amara – di domenica scorsa in casa contro la Picco Lecco (1-3 per le ospiti il risultato finale). La Tecnoteam Albese Volley Como è ripartita ieri con una doppia seduta di allenamento in previsione della trasferta di domenica a Trento con l’Itas Trentino, gara molto difficile, ma dalla quale coach Mauro Chiappafreddo si aspetta una prova di carattere dalle sue ragazze. Lo ha detto lui stresso dopo il match di Casnate. Sempre ieri doppia seduta (Albese e Merone), stessa cosa anche nella giornata di oggi (tra Casnate e Merone).

Da giovedì poi si entra nel vivo con la preparazione della trasferta di Trento: sabato è prevista la partenza in pullman, domenica si scenderà in campo alle 17:00. Non sarà una sfida semplice anche perché entrambe le squadre non hanno ottenuto punti al loro esordio nel campionato di A2 2022-2023. L’Itas Trentino è stata superata (3-0) al debutto sul terreno della Millenniium Brescia, un ko che preannuncia un palazzetto trentino molto caldo.