Tecnoteam Albese, le prime parole del neotecnico Mauro Chiappafreddo

C’era una certa curiosità nello scoprire le prime parole di Mauro Chiappafreddo come allenatore della Tecnoteam Albese. Dopo l’esperienza a Catania, il tecnico ha parlato dalla sua casa in Umbria per far capire quella che sarà la prossima stagione, una vera e propria chiamata al tifo incondizionato. Presto sarà ad Albese con Cassano e la società lo sta già aspettando a braccia aperte per iniziare una nuova avventura insieme a lui in Serie A2.

Ecco quanto dichiarato da Chiappafreddo in un video apparso sul web: “Ringrazio la società per avermi affidato questo progetto. Colgo l’occasione per invitare tutti i tifosi ad essere numerosi e a sostenere le nostre partite. Vi aspetto”. I supporter della Tecnoteam Albese sono intrigati dal fatto di poterlo vedere all’opera, nella speranza che la stagione 2022-2023 sia piena di soddisfazioni come quella terminata pochi mesi fa.