Volley femminile A2. La Tecnoteam Albese 2023-2024 comincia a prendere forma

Prima le conferme, quattro, dell’ultima stagione. La palleggiatrice Cecilia Nicolini, il capitano (centrale) Martina Veneriano, la giovane (centrale anche lei) Giorgia Bernasconi ed il libero Elena Radice, 18enne, la più piccola del gruppo. Ed ora, in pochi giorni ed in rapida sequenza, la dirigenza della Tecnoteam Albese Volley Como ha piazzato i primi colpi di un mercato condotto con grande attenzione e oculatezza dal ds Gabriele Mozzanica d’intesa con il presidente Crimella e lo staff tecnico (tutto riconfermato ad iniziare da coach Mauro Chiappafreddo).

Quattro finora gli arrivi ufficiali, altri in fase di definizione per una squadra che inizia a prendere forma sempre di più. I nuovi arrivi sono il libero Silvia Fiori (dalla A1 a Macerata) alle bande Daniela Bulaich (argentina, due anni in Italia con Catania ed Olbia ed attualmente in ritiro con la nazionale del suo paese per le qualificazioni olimpiche) e Marika Longobardi, ultimo anno a Mondovì con punti e qualità.

L’ultimo acquisto è la giovane palleggiatrice Valentina Brandi, milanese 19enne, figlia del giornalista Mediaset Alberto, ultima stagione a Messina a farsi le ossa ed ora pronta alla nuova avventura con Albese. Ma l’organico è ancora da definire come conferma il ds Mozzanica: ”Ci sono ancora ruoli da coprire – dice – e lo faremo con attenzione, seguendo le indicazioni del nostro staff e del presidente Crimella. Obiettivo fare una formazione che possa fare un buon campionato facendo divertire i nostri tifosi, diventati sempre più numerosi in questi anni di A2“.