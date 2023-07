Volley femminile B1. Stefania Colombo pronta a difendere i colori di Cabiate per il 5° anno di fila

È iniziata in queste ultime ore la presentazione del roster della Pallavolo Cabiate che prenderà parte al campionato di Serie B1 Femminile di volley nella stagione 2023-2024. Il primo nome è quello di Stefania Colombo, centrale di comprovata esperienza. Comincia il suo percorso pallavolistico nell'Arca Volley di Cesano. In seguito, si trasferisce a Varedo dove disputa i campionati di Prima divisione e Serie D. Negli anni successivi si sposta a Senago, in Serie C e, grazie alle sue prestazioni, contribuisce alla promozione della squadra in B2. Decide di restare a Senago anche nelle due stagioni successive alla promozione, disputando, in entrambe, il campionato di Serie B2. Prima dell'arrivo a Cabiate, si sposta per un'unica annata alla Net Volley Cinisello.

Nel 2019 si trasferisce alla Pallavolo Cabiate ma è nel 2022 che regala la gioia più grande alla compagine comasca mettendo a terra il pallone decisivo della storica ed indimenticabile promozione in B1. Lei, ormai, a Cabiate si sente a casa ed è pronta a difendere questi colori per la quinta stagione consecutiva. Si riparte dunque da un punto fermo non indifferente e che è pronta a mixare nel modo giusto lavoro, sudore, fatica e anche divertimento per raggiungere traguardi ancora più ambiziosi. Ecco le sue dichiarazioni dopo il rinnovo: “Dopo la promozione e l’ottimo quinto posto dell’ultimo anno, sono già carica a mille. Sono convinta che anche nella prossima stagione ci sarà da divertirsi, quindi ci vediamo a settembre e intanto vi auguro una buona estate”.