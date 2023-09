Prima uscita stagionale per la Pallavolo Cabiate che cede in 4 set contro Lecco

Dopo 2 settimane di allenamenti in palestra, la Clerici Auto Cabiate si presenta sul campo della Picco Lecco per il primo allenamento congiunto della stagione. Nel primo set, dopo un inizio equilibrato, è la squadra di casa a prendere un leggero margine di vantaggio che riesce a conservare fino alla fine. Nel secondo set, invece, Lecco impone fin da subito la propria pallavolo e inizia a distanziarsi. Le ragazze di coach Gilles Reali provano a rientrare in partita ma anche il secondo set si conclude sul punteggio di 25-18.

È tempo di rotazioni in casa Clerici Auto con lo stesso Reali che mette in campo tutte le atlete a disposizione. Nel terzo set, però, la difesa della Picco cresce di livello e mettere giù qualche punto diventa ancor più difficile. Il terzo parziale, difatti, recita 25-14. Già in precedenza le due società si erano accordate per disputare un match su 4 set e, complici anche delle rotazioni tra le fila avversarie e, probabilmente, un calo di concentrazione, le ragazze della B1 mantengono per larga parte del 4° set il vantaggio sulle giocatrici lecchesi riuscendo così ad aggiudicarsi l'ultimo set. Un primo test tutto sommato positivo per Cabiate.

Il gruppo presenta tante new entry che devono ancora imparare a conoscersi dentro e fuori dal campo ma la strada intrapresa già a partire dagli allenamenti in settimana sembra quella giusta. Appuntamento a mercoledì prossimo sul campo di Futura Volley Giovani. Questi i punti della serata: 12 Colombo, 12 Chiesurin, 8 Biganzoli, 5 Bordignon, 4 Rettani, 4 Simonetta, 3 Maspero, 2 Badini, 1 Pavesi.