Tutto pronto per la presentazione della CS Alba: l'inizio dell'A2 è dietro l'angolo

Staff tecnico e giocatrici in passerella di fronte ad autorità, tifosi e sponsor a due settimane dal debutto in campionato

Una domenica speciale, a due settimane ormai dall’inizio del campionato di Serie A2 di volley femminile. Laè pronta per la propria presentazione ufficiale: domenica 26 settembre alle 15:30 verranno svelati lo staff tecnico e la squadra, per la precisione al Parco Comunale di. Sarà una passerella più che meritata per queste ragazze che hanno conquistato lo scorso anno un traguardo incredibile e per molti versi impensabile, alla presenza di autorità, sponsor e tifosi. In caso di maltempo, l’evento verrà spostato nella palestra Predetti.

Il debutto è sempre più vicino, il prossimo 10 ottobre la Tecnoteam sarà impegnata nella complicata e lunga trasferta calabrese di Soverato. Per l’esordio casalingo, invece, bisognerà attendere una settimana, con il Club Italia Crai come primo avversario tra le mura amiche. Intanto, la preparazione della squadra lombarda e le amichevoli stanno riservando buone indicazioni. Proprio ieri, le giocatrici della CS Alba sono uscite a testa alta dalla sfida con un’altra compagine di A2, la Millenium Brescia. La formazione lariana ha avuto la meglio per 3-1, anche se il primo set conquistato dalla Tecnoteam con un perentorio 25-18 fa ben sperare per i prossimi giorni.

Gli altri parziali (26-24, 25-23 e 25-16) hanno testimoniato che le atlete comasche daranno del filo da torcere a tutti. Coach Mucciolo ha dato spazio a tutto il rooster per fare crescere di intensità e sui fondamentali le sue ragazze. Si ritornerà in campo sabato con un triangolare a Lugano. Si tratta dell’undicesima edizione del torneo internazionale ospitato dalla città svizzera. Parteciperanno anche la Volley Lugano e la TS Volley Düdingen, dunque si potranno aggiungere altri elementi preziosi di riflessione in vista di una A2 che è praticamente dietro l’angolo.