Volley A2, Cantù conferma Gamba e chiude la diagonale

Arrivato un anno fa all’ombra del campanile di San Paolo annunciato dal suo secondo premio Badiali consecutivo come Miglior Under 23 Italiano prima di Serie A3 e poi di Serie A2. E le pur altissime aspettative su di lui sono state ampiamente confermate, tanto che Kristian Gamba giocherà per la seconda stagione consecutiva con la maglia del Pool Libertas Cantù.

"Abbiamo voluto fortemente la conferma di Kristian dopo una stagione in cui ha dimostrato dedizione al lavoro, umiltà e attaccamento alla maglia – commenta Coach Francesco Denora –. Sono contento di lavorare ancora con lui. Con dei numeri importanti, è stato uno dei migliori opposti della categoria. Abbiamo lavorato sull’efficienza in attacco ottenendo ottimi risultati, e al servizio ha molto spesso spaccato i set, quindi meglio averlo dalla nostra parte del campo a battere. Gamba è comunque un giocatore completo, molto attento a muro e anche nei fondamentali di seconda linea, cosa non scontata per il suo ruolo. Non voglio caricarlo di responsabilità, ma in questa stagione può affermarsi come uno dei migliori. Insieme a Pedron, forse non sarà la diagonale più ‘fisica’ del campionato, ma sarà tra le più fastidiose ed efficienti ".

"Ho firmato il rinnovo a stagione in corso – dice l’opposto canturino –, non avevo nessun dubbio sul voler rimanere. Io mi sono trovato benissimo qui, al di là del campionato, che è andato molto bene. Questo però non ha influito molto sulla mia scelta perché anni buoni e meno buoni capitano dovunque. La squadra era molto buona: so che Ambrogio (il Presidente Molteni, ndr) si sta impegnando per confermarne una buona parte. Questo mi piace come progetto, e l’ho sposato subito. Il fatto di essere vicino a casa mia, e poter vedere la mia famiglia ogni volta in cui giochiamo in casa, ha contribuito. Cantù, poi, è un ambiente molto cordiale, sereno e familiare, e questo aiuta a vivere meglio anche la parte pallavolistica, perché alla fine noi viviamo di questo".

"La prossima stagione – conclude – spero che sarà come quest’anno a livello di competitività: che ci sia un livello medio molto alto, in modo tale da poter giocare partite intense e divertenti sia per noi in campo che per il pubblico sugli spalti. A livello personale lavorerò costantemente per migliorarmi. Ma prima di tutto dovrò re-imparare a trovarmi con un nuovo palleggiatore, dopo aver giocato per tre anni con lo stesso (Alessio Alberini, ndr). E poi sarà importante creare un ottimo gruppo tra noi giocatori, ma non ho dubbi che Francesco (Coach Denora, ndr) e Ambrogio (il Presidente Molteni, ndr) stiano costruendo un gruppo che abbia voglia di lavorare e stare in palestra. Una volta che c’è questo, il lavoro in palestra dà sempre i suoi frutti. Infine cercherò di portare la mia esperienza ai nuovi arrivati, per poter amalgamare il più possibile il gruppo nel più breve tempo possibile".