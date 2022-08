La Pallavolo Cabiate non teme il campionato di B1: la neopromossa terribile del girone B

La città di Cabiate è famosa per la produzione di sedie e mobili, ma fortunatamente le giocatrici della locale squadra di volley non sono affatto statiche come questi pregiati elementi d’arredo. La Pallavolo Cabiate ha appena conquistato la Serie B1 e il ruolo da svolgere nella stagione 2022-2023 non sarà certo quello di una semplice comparsa. L’obiettivo dichiarato dalla società è quello di farsi valere in ogni sfida, cercando di diventare una vera e propria spina nel fianco per ogni avversario.

L’inizio della preparazione è stato fissato per il prossimo 30 agosto, dunque è il momento giusto per cominciare a conoscere il roster che affronterà il campionato che partirà l’8 ottobre. Non si può non partire dalle conferme. Stefania Colombo è una di queste: la centrale è una giocatrice rossoblu da ormai tre stagioni e ha deciso di disputarne una quarta con questa maglia. Il punto decisivo per la promozione in B1 è stato proprio il suo, dunque si porterà dietro una bella responsabilità anche nella terza serie nazionale. Jlenia Cecconello è stata un’altra splendida protagonista della cavalcata della scorsa stagione, sempre in grado di alternare l’esperienza all’imprevedibilità, in particolare grazie ai tantissimi mani out garantiti.

L’opposto Camilla Hyka è un’ulteriore conferma della Pallavolo Cabiate, capace di farsi spazio dopo essere arrivata in punta di piedi. E che dire di Giulia Citterio? L’ex capitano di Albese è una schiacciatrice dal rendimento costante, ormai abituata a disputare i play-off e soprattutto a vincerli. Elisa Ruffini, poi, è finora l’ultima conferma relativa al roster 2022-2023 della formazione comasca: la palleggiatrice cresciuta tra Uggiate e Binago ha dimostrato di non essere semplicemente una riserva, rivelandosi più che all’altezza per la B2 e con ambizioni rinnovate per la B1. Si attendono ora i colpi in entrata per completare questa rosa e capire quali obiettivi saranno maggiormente alla portata delle rossoblu.

La Pallavolo Cabiate è stata inserita nel girone B della B1, un raggruppamento a forti tinte lombarde. I derby saranno quindi numerosi, nello specifico contro Don Colleoni, Costa Volpino, Gorle, Busnago, Concorezzo, Crema, Pro Patria Milano, Progetto Valtellina e Legnano. Oltre a queste avversarie, bisognerà vedersela con due formazioni sarde, la Capo d’Orso Palau e la PGS San Paolo, oltre all’unica piacentina del girone, l’Alsenese.