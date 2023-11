Da Fino Mornasco con furore: Beatrice Negretti, un libero con la L maiuscola

“Voglio scendere in campo con continuità e dimostrare quanto valgo”. Aveva le idee chiarissime la scorsa estate Beatrice Negretti dopo aver scelto la CDA Talmassons per la sua nuova avventura pallavolistica. Per la giocatrice di Fino Mornasco qualcuno aveva parlato di un passo indietro, con la Serie A2 da vivere come protagonista, forse una scelta che in pochi si aspettavano alla luce di tre importanti stagioni con il Vero Volley. In realtà non è stato affatto un ridimensionamento, anzi Beatrice sta dimostrando di essere un ottimo libero da tenere sott’occhio, come ben testimoniato dalle statistiche che riguardano la seconda categoria nazionale del volley femminile. La classifica delle migliori ricevitrici è dominata proprio dall’atleta comasca.

Il primo posto dopo sei giornate di campionato è stato raggiunto con 74 ricezioni perfette, tre in più rispetto alla più immediata inseguitrice, Giorgia Caforio. Il resto della classifica è più distante, segno che l’ex Vero Volley sta facendo davvero qualcosa di eccezionale e che Talmassons ci ha visto giusto credendo in lei. Per il momento la formazione friulana rimane un po’ staccata dal vertice del girone A, ma c’è da scommettere che darà filo da torcere a tutte le avversarie per un posto nei play-off promozione. La carriera di Beatrice Negretti, classe 1999, è già stata piena di grandi soddisfazioni. Dopo essersi affermata nell’UYBA Busto Arsizio, è poi approdata a Roma in A2 a 19 anni, prima di tornare in B2 sempre a Busto meritandosi alcune convocazioni in A1.

Con la Pro Victoria Monza ha anche arricchito la propria bacheca personale, contribuendo alla vittoria nella Coppa CEV 2020-2021, trionfo a cui hanno fatto seguito altre due stagioni ad alto livello prima di sbarcare a Talmassons. Di sicuro l’ambizione non le manca, come ben testimoniato dalle parole pronunciate durante la presentazione col team udinese: “Sono molto contenta di essere qua e ho scelto questo perché vorrei coronare il mio sogno di vincere qualcosa e spero che questo sia l’ambiente giusto per farlo. Sono sicura che la squadra sarà molto competitiva e che daremo il massimo per raggiungere i nostri obiettivi”.