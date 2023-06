Daniela Bulaich approda alla Tecnoteam Albese e ritrova coach Chiappafreddo

La nuova schiacciatrice della Tecnoteam Albese Volley Como è Daniela Bulaich Simian. Nata in Argentina (ad Avellaneda per la precisione) il 5 settembre del 1997, la sua carriera finora divisa in due: la prima parte nel suo paese, la seconda tra Sicilia e Sardegna. Daniela ha militato nella formazione femminile del Boca Junior e poi del San Lorenzo de Almagro prima di prendere parte alle Olimpiadi con la sua nazionale (Tokyo 2020) ed arrivare successivamente in Italia. Per lei due stagioni nella nostra A2: a Catania, allenata da coach Mauro Chiappafreddo, nella stagione 2021/22 e lo scorso campionato alla Hermaea Olbia. In entrambi i casi si è distinta per punti realizzati e pericolosità sotto rete.

Ora per lei la nuova destinazione: la Tecnoteam Albese. Queste le sue prime dichiarazioni ufficiali da Guerriera: “Sono davvero molto felice di essere stata scelta da Albese e di ritrovare coach Mauro. Ora sono in Nazionale e appena potrò mi unirò alla squadra. Ci vediamo presto!”. Il mercato della Tecnoteam in entrata non è però finito qui. Si vocifera di un interesse nei confronti di Eva Zatkovic, schiacciatrice di nazionalità slovena che nelle ultime due stagioni ha giocato in Francia, e di Denise Meli, centrale che è stata tra le protagoniste della promozione in Serie A1 dell’Itas Trentino.