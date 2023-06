Colpaccio per la Tecnoteam Albese che chiude il mercato con l’ingaggio della slovena Eva Zatkovic

Arriva una “bomba” di mercato per chiuedere le trattative alla Tecnoteam Albese Volley Como. Il Ds Gabriele Mozzanica chiude l’accordo con il procuratore di Eva Zatkovic, 21enne nazionale slovena.Gioca opposta, ultime due stagioni a Cannes in Francia. Garantisce sulle sue qualità Ct della Nazionale slovena Marco Bonitta, ex allenatore della Nazionale azzurra.

“Ora sono con la Nazionale Slovena, ma sono felice di aver scelto questa grande famiglia di Albese. Un saluto a compagne e staff. Adesso mi esprimo in inglese, ma spero presto di poter fare un video in italiano. Ci vediamo presto da voi”. Il video-saluto della nuova opposta Tecnoteam (qui sopra) dal ritiro della sua nazionale: è allenata dall’ex Ct azzurro Marco Bonitta. 21 enne, grandi doti fisiche e potenzialità notevoli a rete.

Con il suo arrivo rooster quasi completato per la Tecnoteam Albese Volley Como che ha cambiato molte pedine rispetto allo scorso campionato: addio a dieci giocatrici (su 14), le confermate sono il capitano Veneriano, la palleggiatrice Nicolini, la centrale Bernasconi e il giovane libero Radice. Il resto tutto nuovo. Oltre a Zatkovic gli arrivi importanti sono quelli di Daniela Bulaich, della giovane banda Marika Longobardi, di Denise Meli (centrale) e del libero Silvia Fiori. In più, la novità che è stata accolta favorevolmente dai tifosi, il ritorno in campo dopo un anno da Ds di Carlotta Zanotto: con la sua esperienza va a chiudere il reparto bande di Albese.