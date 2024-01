Il capolavoro della Tecnoteam Albese Volley Como: per la prima volta disputerà i play-off di A2

Il capolavoro è servito. Dopo una gara sofferta – merito anche delle avversarie – sul taraflex di Trebaseleghe (Padova), la Tecnoteam Albese Volley Como conquista la terza salveza di fila in A2 e anche l’accesso alla Poule Promozione del torneo di A2 femminile di volley. Un risultato straordinario per la formazione allestita dal presidente Graziano Crimella e dal Ds Gabriele Mozzanica. Diretta da un coach che ha lavorato tantissimo in palestra (Mauro Chiappafreddo) per portare le sue ragazze al top della forma nella fase finale della stagione regolare: l'allenatore ha voluto dividere i meriti anche con tutto lo staff che lo ha supportato in queste settimane.

Il 3-0 rifilato alla Nuvolì Altafratte di Padova, fuori casa, è il sesto di fila. Momento straordinario che ha permesso alle ragazze albesine di superare Brescia e di mettere la certezza sulla Poula Promozione con una giornata di anticipo (oggi bastava il successo netto). Partita che non è stata facile, come detto. Merito anche di Padova che non ha mai mollato. Primo e terzo set tiratissimi: la Tecnoteam li ha fatti suoi con l’esperienza delle sue giocatrici, con i nervi saldi e tanto cuore. Padova ci ha provato con grinta, ma qualche errore di troppo, nei momenti clou, è stato fatale. La squadra di coach Rondinelli ha tenuto il match vivo fino all’ultimo.

Albese, partita con tanta tensione, si è sciolta nel secondo set (vinto 15.15), poi ha faticato molto nell’ultimo. Alla fine, trascinata da Longobardi e Zatkovic (Mvp della serata), con i muri di Veneriano e Meli ed i recuperi del libero Fiori, ha portato a casa l’ennesimo 3-0: è il sesto di fila, ruolino di marcia da rullo compressore. Domenica la chiusura della stagione regolare a Casnate contro la capolista Perugia: si può giocare a mente libera e con la voglia di mettere in crisi la prima della classe, pur se di valore assoluto. A fine gara enorme soddisfazione di tutto il clan albesino per questo traguardo (arrivato prima ancora della sconfitta di Brescia a Bologna). Il tabellino del match:

NUVOLÌ ALTAFRATTE PADOVA-TECNOTEAM ALBESE 0-3 (22-25, 15-25, 20-25)

ALTAFRATTE: Rizzo 4, Fanelli 2, Cicolini 6, Trampus 16, Volpin 6, Bortolot 2, Masiero (L), Wabersich 2, Pasa, Vega, Piccinin, Magnabosco. Non entrate: Pavei (L), Menegaldo. All. Rondinelli.

ALBESE: Veneriano 5, Zatkovic 12, Longobardi 12, Meli 7, Nicolini 4, Bulaich Simian 8, Fiori (L). Non entrate: Patasce, Bernasconi, Brandi, Radice, Zanotto. All. Chiappafreddo.