Volley A2, è Cantù che cala il poker: contro Ravenna continua il buon momento

Era una sfida fra due volevano calare il poker. E ce l'ha fatta proprio Cantù: battuta Ravenna 3-1. In campo si vede nel corso dei set una battaglia in crescendo. Nel primo set equilibrio fino al 13 pari, poi è Ravenna a mettere la freccia peril 14-19 e la pausa casalinga non ferma l'energia ospite: 16-25. Ancora parità (10-10), Cantù sigla il 16-12, Ravenna accorcia (16-14) e la situazione si fa calda sul 19 pari, quando però è Cantù a sfruttare più occasioni e a portarsi sul 22-19 e finale da 25-20.

Ravenna si vuole "vendicare" (3-7), pausa Cantù e rimonta al rientro fino al 9 pari. Parità per il 13-13, ma anche per il 17-17 e il 22-22. E' punto a punto e non bastano i 25 punti di un set, si va ai vantaggi con Cantù ad approfittarne ancora: 26-24. Spalle al muro Ravenna tenta di scappare subito (4-8), Cantù pareggia 13-13 e mette la freccia fino alla fine: 25-21 il finale.

Pool Libertas Cantù - Consar Ravenna: 3-1 (16-25, 25-20, 26-24, 25-21)

Cantù: Alberini 2, Gamba 25, Preti 16, Ottaviani 6, Aguenier 8, Monguzzi 9, Butti (L1), Gianotti, Compagnoni 1, Galliani. NE: Rota, Mazza, Picchio (L2). All: Denora, 2° All: Zingoni (battute vincenti 4, battute sbagliate 15, muri 7). ?

Ravenna: Mancini 4, Bovolenta 21, Orioli 9, Pinali 8, Comparoni 14, Arasomwan 7, Goi (L1), Monopoli, Pol 1, Truocchio, Ceban. N.E.: Orto, Chiella (L2). All: Bonitta, 2° All: Guarnieri, 3° All: Bologna (battute vincenti 2, battute sbagliate 18, muri 14).