Volley A2 semifinali, cala il sipario sulla stagione di Cantù

Fine dei giochi. Il Pool Libertas Cantù non riesce a imporsi tra le mura amiche, e la Agnelli Tipiesse Bergamo ne approfitta per vincere 3-0 e conquista la seconda Finale della sua storia, dove affronterà la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. “Dispiace un po’ chiudere la stagione con una partita così, però niente da dire ai ragazzi: ci hanno provato fino alla fine anche se magari non sembrava. Magari siamo arrivati un po’ stanchi mentalmente più che fisicamente. La serie playofff è stata molto lunga, - ha detto il tecnico Denora - e ci ha portato via tante energie nervose. Loro sono stati più bravi a farsi trovare pronti, li abbiamo subiti molto fisicamente, però dobbiamo essere molto orgogliosi del percorso fatto in questa stagione, di quello che abbiamo creato e della qualità che abbiamo espresso. Comunque c’è da sottolineare che questa squadra dal primo giorno in cui è stata al completo ha disputato un campionato di altissima fascia, cosa insperata. E poi abbiamo riempito il palazzetto, e questa è una delle vittorie più belle!”.

A inizio primo set le pipe di Preti e il muro di Gamba lanciano il Pool Libertas sul +3 (4-1), ma la Agnelli Tipiesse riesce ad impattare e a sorpassare con il turno al servizio di Padura Diaz, che propizia un parziale di 0-4 (9-10). Due errori canturini e Bergamo va a +2 (10-12). Cargioli mura Gamba, e Coach Denora ferma tutto (11-14). Gamba mura Held per il -1 (13-14), ma gli orobici allungano di nuovo con Padura Diaz (14-17). Cantù non riesce a ritrovare il bandolo della matassa, e Coach Denora vuole parlarci su (15-20). Si torna a giocare e Copelli mette a terra la palla del +6 (15-21). Questo sembra scuotere i canturini che, aiutati anche da qualche errore degli avversari, tornano sotto, con Coach Morato a fermare il gioco (19-21). Al rientro gli ospiti ritrovano il ritmo, e chiudono con Held (20-25).

A inizio secondo set Padura Diaz mette in crisi la ricezione canturina, e piazza un parziale di 0-6 che lancia i suoi. E’ già lo strappo decisivo: Monguzzi suona la carica, Alberini prova a riportare sotto i suoi con un ace (8-12), ma il Pool Libertas non riesce a colmare lo strappo che, anzi, aumenta sotto i colpi dei bergamaschi. Chiude una veloce di Cargioli (13-25).

A inizio terzo set il Pool Libertas prova a reggere l’urto dei bergamaschi, ma un’invasione di Alberini convince Coach Denora a fermare il gioco (4-7). Al rientro in campo Held mura Gamba per il +4 esterno (4-8), e si prosegue lottando punto su punto con le due squadre che non indietreggiano di un centimetro. Held mette a terra l’attacco del +5 (10-15), Gamba prova a riportare sotto i suoi (12-15), ma un muro di Cargioli su Aguenier convince Coach Denora a chiamare il suo secondo time-out (12-17). Cantù non lascia niente di intentato, ma Cargioli imperversa a muro (14-21), Bergamo allunga e chiude grazie ad un attacco out di Gamba (16-25).

Cantù - Bergamo 0-3 (20-25, 13-25, 16-25)

Cantù: Alberini 3, Gamba 13, Preti 7, Ottaviani 3, Aguenier 6, Monguzzi 7, Butti (L1), Gianotti, Compagnoni, Galliani, Picchio. NE: Carucci, Mazza, Melli Martini (L2). All: Denora, 2° All: Zingoni (battute vincenti 3, battute sbagliate 10, muri 5).

Bergamo: Jovanovic 2, Padura Diaz 16, Held 13, Cominetti 11, Copelli 7, Cargioli 10, Toscani (L1), Pahor. N.E.: Catone, Baldi, Mazzon, Lavorato, Cioffi, De Luca (L2). All: Morato, 2° All: Redaelli (battute vincenti 5, battute sbagliate 6, muri 12).