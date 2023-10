Volley A2, Cantù esordio triste: passa la neo promossa Aversa

Esordio amaro per il Pool Libertas Cantù nel campionato di Serie A2 Credem Banca. A imporsi nella gara inaugurale è stata la neo-promossa Wow Green House Aversa per 1-3.

Il primo set è molto ben controllato da Cantù che dopo il 12-9 scappa sul 17-13 e il finale è 25-20. Nel secondo set Aversa inizia meglio (7-10) e poi si porta sul +6 (10-16); Cantù non trova soluzioni e il secondo parziale è 17-25. Infinito il terzo set (31-33 il finale); dal 15 pari è un punto a punto in cui nessuna delle due compagini si arrende. Forse troppo delusa dal set appena conclusa Cantù non riesce a darsi una scossa; il tabellone indica 11-15, poi 17-20. La formazione di Denora accorcia al 19-21 ma il finale è ospite 21-25.

"Abbiamo fatto un primo set ottimo sotto ogni aspetto. Poi è venuto meno qualche meccanismo che ancora non è ben rodato, ma è normale: siamo alla prima giornata, e siamo una squadra che deve crescere nel corso del campionato. La stagione sarà lunga, - ha detto il tecnico - siamo solo alla prima di ventisei partite. Però devo dire che tutto sommato abbiamo fatto cose egregie. Ci è mancata un po’ la parte di gestione dell’errore, ci è un po’ sfuggita di mano. Va dato merito ad Aversa, che negli ultimi tre set questo aspetto l’ha aggiustato tantissimo e hanno fatto una partita migliore della nostra. Continueremo a lavorare, ci vuole pazienza perché siamo solo all’inizio, e, come dice Fefé (Ferdinando De Giorgi, il CT della Nazionale maschile, ndr), ‘bisogna deprimersi con coraggio’ in questo momento, e ritrovare l’entusiasmo".

Pool Libertas Cantù - Wow Green House Aversa: 1-3 (25-20, 17-25, 31-33, 21-25)

Cantù: Pedron 3, Gamba 21, Magliano 10, Ottaviani 16, Aguenier 11, Monguzzi 7, Butti (L1), Gianotti, Quagliozzi 1, Bacco. NE: Bakiri, Rossi, Picchio (L2). All: Denora, 2° All: Zingoni (battute vincenti 4, battute sbagliate 17, muri 5).

Aversa: Pinelli 3, Argenta 27, Canuto 13, Lyutskanov 16, Presta 5, Marra 6, Rossini (L1), Spanuolo De Vito, Biasotto, Chiapello. N.E.: Schioppa, Gatto, Agrusti, Spignese (L2). All: Passaro, 2° All: Beltrame (battute vincenti 4, battute sbagliate 18, muri 10).