B1. Trasferta sarda amara per la Clerici Auto Cabiate che si fa battere dal San Paolo

Quarto ko nelle ultime sei gare per la Clerici Auto Cabiate che vive una situazione di classifica tranquilla nel girone B della Serie di B1 di volley femminile, ma non riesce ad andare oltre il quinto posto. La formazione comasca di coach Reali ha ceduto in tre set in Sardegna, per la precisione sul campo di una PGS San Paolo Cagliari che aveva bisogno di punti importanti per rendere credibile la sua corsa alla salvezza. La differenza di motivazioni ha avuto un peso determinante in questo match, con le lombarde incapaci di avvicinarsi pericolosamente alle isolane.

Il primo set è stato conquistato dalle padrone di casa dopo un sostanziale equilibrio che si è spezzato nella parte finale della frazione di gioco. Cabiate non è riuscita ad andare oltre ai 19 punti e le cagliaritane hanno accarezzato il sogno di conquistare la posta piena. Il secondo parziale è stato più incerto, con le ospiti che si sono avvicinate di parecchio nel punteggio, ma non a sufficienza per impensierire San Paolo.

Da dimenticare il terzo set, il peggiore disputato dalla Clerici Auto in termini numeri e che ha sancito la vittoria definitiva da parte della squadra di coach Gramignano. Fortunatamente Cabiate ha mantenuto il suo quinto posto in classifica, con un solo punto di vantaggio sul Progetto Valtellina. Il prossimo primo aprile è in programma un match complicato, in casa ma contro un avversario tosto come la Bracco Pro Patria, vicecapolista e reduce da ben 10 vittorie di fila. Il tabellino del match:

PGS SAN PAOLO CAGLIARI-CLERICI AUTO CABIATE 3-0 (25-19, 25-21, 25-17)

SAN PAOLO: Hollecker, Lusci, Ciurli, Silvestre, Ciani, Ragone, Dimitrova, Marongiu, Barbolini, Valente, Farris, Masala, Chiesa. All. Gramignano

CABIATE: Viskom, Citterio, Pellegatta, Colombo, Ruffini, Quartana (L), Cecconello, Della Canonica (L), Zanotto, Hyka, Biganzoli, Castelli, Cavalleri, Quartarella. All. Reali