B1: prova di forza della Pallavolo Cabiate che sale al quinto posto, 3-0 ai danni di Piacenza

Serviva proprio una serata come quella di ieri alla Clerici Auto Cabiate per dimenticare la sconfitta incassata in quel di Crema una settimana fa. Le comasche di coach Leali hanno affrontato con il piglio giusto la VAP Piacenza nel palazzetto amico di Via Paolo VI, dominando gli scambi fin dal primo minuto. Ne è venuto fuori un 3-0 senza se e senza ma, una vittoria che proietta Cabiate al quinto posto della classifica del girone B della B1 di volley femminile, un piazzamento di tutto rispetto e dietro ad avversarie che sono vere e proprie corazzate.

Cabiate ha indirizzo il match interno a suo favore con una pallavolo intensa e priva del minimo difetto. Le piacentine hanno cercato di opporsi agli attacchi delle padrone di casa, ma inutilmente, tanto è vero che nel primo set le distanze sono state già di sette punti. Il secondo parziale è stato invece più equilibrato, un 25-20 che ha evidenziato ancora una volta la maggiore voglia della Clerici Auto di far proprio l’incontro. L’incertezza poi ha regnato sovrana nella terza frazione di gioco, premiando però la formazione lombarda che ha allungato nel momento decisivo e chiuso la contesa con un meritato 25-23.

Fra una settimana, le ragazze di coach Reali saranno impegnate su uno dei campi più ostici del girone, quello dell’attuale capolista Costa Volpino, un nuovo esame di maturità che metterà in mostra le ambizioni di questa squadra. Il tabellino del match:

CLERICI AUTO CABIATE-VOLLEY ACADEMY PIACENZA 3-0 (25-18; 25-20; 25-23)

CABIATE: Viscomi, Citterio, Pellegatta, Colombo, Ruffini, Quartana (L), Cecconello, Della Canonica, Zanotto, Hyca, Biganzoli, Castelli, Cavalleri, Quartarella. All. Reali

PIACENZA: Petroli, Muller (L), Pierdonati, Fabbri, Piomboni , Iacona, Gazzola (L), Ruggeri, Del Core, Borri, Magnabosco, Dodi, Viganò, Trevisan. All. Mineo