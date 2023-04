B1. Cabiate sprofonda in Sardegna: lo 0-3 a Palau allontana definitivamente il 4° posto

Trasferta amara in Sardegna per la Clerici Auto Cabiate che può così dire addio alle speranze di agganciare il quarto posto nella classifica del girone B della Serie B1 di volley femminile. La formazione comasca è uscita sconfitta in tre set dal taraflex della Capo d’Orso Palau che aveva una gran voglia di allontanarsi dalla zona calda del girone stesso. Le ragazze di coach Reali hanno retto soltanto per un set al PalaAndreotti, troppo poco per sperare di raggranellare qualche punto. Il colpaccio prima della sosta contro la vicecapolista Pro Patria appare ora come un lontano ricordo, ma rimangono ancora due gare da disputare prima che il campionato finisca.

Come già anticipato, il primo parziale è stato quello in cui Cabiate ha espresso il miglior gioco della giornata. L’equilibrio è stato incredibile, tanto è vero che Palau ha avuto soltanto una lunghezza a pochi minuti dalla fine (23-22). Sul più bello le ospiti si sono sciolte come neve al sole e le padrone di casa hanno trovato i due punti di cui avevano bisogno per chiudere la questione. Nel secondo set la Clerici Auto è apparsa irriconoscibile. Il vantaggio delle Orsette si è ampliato di continuo, tanto è vero che i momentanei 19-8 e 20-10 hanno messo in luce una differenza fin troppo evidente.

Palau non ha quindi avuto problemi nel raddoppiare, lasciando alle lombarde appena 15 punti. Neanche la terza frazione di gioco ha regalato gioie alle rossoblu. Si è passati dall’11-5 al 16-9 e soltanto nel finale Cabiate ha cercato di rimettersi in carreggiata, fermandosi però al 23-18 come svantaggio minimo. Tra una settimana la squadra osserverà il suo turno di riposo, per poi tornare in campo il 29 aprile a Delebio contro il Progetto Valtellina. Il tabellino del match:

CAPO D’ORSO PALAU-CLERICI AUTO CABIATE 3-0 (25-22, 25-15, 25-18)

PALAU: Severin, Bellanca, Ghezzi, Malinov, Mezzi, Cossu, Caruso, Menardo, Bisegna, Chirico, Degortes, Leone. All. Guidarini

CABIATE: Viskom, Citterio, Pellegatta, Colombo, Ruffini, Quartana (L), Cecconello, Della Canonica (L), Zanotto, Hyka, Biganzoli, Castelli, Cavalleri, Quartarella. All. Reali