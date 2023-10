B1. Cabiate espugna Mapello: contro Brembo l'esordio in campionato è da incorniciare

La Clerici Auto Cabiate non stecca all'esordio in campionato, vince e convince sul campo del Brembo Volley Team. "Non sarà un trasferta semplice" l'aveva presentata così coach Reali e così è stato. Galvanizzate dal ritorno in B1, le ragazze di casa approcciano bene il match portandosi sul punteggio di 9-3. Da quel momento, però, la Clericiauto entra in partita e, grazie al servizio di Biganzoli, rimonta con 8 punti consecutivi, agguantando il primo set sul punteggio di 20-25. Nella seconda frazione, le ragazze di coach Reali sfornano la miglior pallavolo di questo inizio stagione non lasciando scampo alle offensive di Brembo e mettendo a terra diversi lunghi scambi.

Il punteggio finale del secondo set recita 17 - 25, sintomo della bontà del gioco espresso dalla Clericiauto. Il terzo set, invece, si sviluppa sulla falsa riga del primo, con le giocatrici di Brembo che, nella parte iniziale, provano a prendere il largo e, a metà set, si trovano avanti 15 - 11. Da qui parte la feroce rimonta degli ospiti che arrivano a giocarsi la possibilità di chiudere il match. Sul punteggio di 21 - 24, però, la Clerici Auto non riesce a mettere a terra il pallone decisivo e consente ai padroni di casa di rientrare in partita e di chiudere il set 27 - 25. Nell'ultima frazione le giocatrici di coach Reali entrano in campo con la mentalità giusta. Fin dall'inizio del set impongono il proprio gioco e mantengono uno scarto di 4/5 punti sugli avversari concludendo il 4° set sul punteggio di 21 - 25.

Era importante cominciare con il piede giusto un girone che, sulla carta, si prospetta essere equilibrato, con tante squadre che possono giocarsi le posizioni di vertice. Questa trasferta non è stata affatto semplice anche se le ragazze di coach Reali hanno ampiamente meritato questi 3 punti. Da oggi si torna in palestra per preparare la sfida di sabato prossimo contro Club Italia. Il tabellino del match:

BREMBO VOLLEY TEAM-CLERICI AUTO CABIATE 1-3 (20-25, 17-25, 27-25, 21-25)

BREMBO: Kasapovic, Dall’Ara, Garzonio, Niccoli, Colleoni, Carsana, Epis, Teli, Rossi, Sala, Lavelli, Perletti, Rota, Locatelli. All. Mazzatinti

CABIATE: Pavesi, Badini, Maspero, Simonetta, Bordignon, Carli, Chiesurin, Biganzoli, Pellegatta, Colombo, Rettani, Meroni, Della Canonica. All. Reali