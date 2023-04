B1. Cabiate espugna Delebio: Progetto Valtellina battuto 3-1 con grande caparbietà

Gran bella affermazione della Clerici Auto Cabiate in quel di Delebio, un successo non scontato visto che il Progetto Valtellina voleva salutare nel migliore dei modi il proprio pubblico nell’ultima gara interna del campionato di B1 2022-2023. La squadra comasca non gliel’ha permesso, anzi ha resistito più volte e non si è fatta spaventare nemmeno dal set vinto dalle padrone di casa. In questo modo il quinto posto di Cabiate nel girone B è al sicuro, a un solo turno dalla fine della stagione, un buon traguardo tenuto conto delle forze di questo raggruppamento.

Il primo set è stato contraddistinto da un sostanziale equilibrio che ha retto fino agli scambi finali. Il 25-22 con cui la Clerici Auto ha sbloccato il punteggio in proprio favore è suonato come una delusione atroce per le padrone di casa che speravano di poter fare subito bella figura. Non è andata meglio nel secondo parziale: le ospiti hanno raddoppiato, comandando a lungo e gestendo il margine che poi si è concretizzato in cinque lunghezze di distanza. A questo punto è andata in scena la voglia di rivalsa del Progetto Valtellina.

Lo svantaggio si è dimezzato grazie ai vantaggi della terza frazione di gioco, un 26-24 frizzante come non mai e che ha reso imprevedibile il match. Nel quarto set non c’è stata invece storia, Cabiate ha chiuso i conti con caparbietà e si è portata a casa l’intera posta in palio. Fra una settimana Cabiate saluterà i suoi tifosi con l’ultima gara stagionale, la sfida interna contro il fanalino di coda del girone B, Busnago Visette. Il tabellino del match:

PROGETTO VALTELLINA-CLERICI AUTO CABIATE 1-3 (22-25, 20-25, 26-24, 18-25)

VALTELLINA: Callina, Pedrotti (L), Ruffa (L), Zanella, Scurzoni, Bughignoli, Longa, Micheletti, Bini, Bianchini, Minarelli, Pizzocaro, Gerosa. All. Barigione

CABIATE: Viskom, Citterio, Pellegatta, Colombo, Ruffini, Quartana (L), Cecconello, Della Canonica (L), Zanotto, Hyka, Biganzoli, Castelli, Cavalleri, Quartarella. All. Reali