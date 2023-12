Albese-Brescia, non un semplice derby: le Guerriere credono nella zona play-off

Gara pre-natalizia domani pomeriggio per la Tecnoteam Albese Volley Como che ospita (ore 17:00) la Valsabbina Millenium Brescia. Un derby che vale doppio per entrambe le formazioni: per Albese che punta, con un successo, ad accorciare la distanza che attualmente la separa dalle “leonesse” (quattro lunghezze) ed anche per Brescia che, con una affermazione, metterebbe un divario quasi incolmabile proprio con la Tecnoteam, “blindando” il quinto posto, ultimo utile per i play-off.

Dunque, gara attesa e ricca di spunti di interesse quella di domani. Un derby che, si spera, avrà anche una bella cornice di pubblico visto che il presidente di Albese, Graziano Crimella, ha approvato l’accesso gratuito per portare – a due giorni dal Natale – il maggior numero di tifosi possibile sugli spalti così da dare la giusta carica alle sue ragazze. Dunque, niente ticket da staccare, ma porte aperte al Palafrancescucci di Casnate. All’andata, a Montichiari, ci fu l’affermazione della Millenium per 3-2. Lo scorso anno, a Casnate, invece, l’esaltante e indimenticabile vittoria della Tecnoteam che vuole ripetere quella prestazione fatta di carattere e tanto orgoglio.

E alla vigilia è proprio il presidente Graziano Crimella a presentare il match e l’iniziativa di non fare pagare (stavolta) il biglietto di ingresso: ”Le ragazze ci credono, noi dirigenti pure. Possiamo fare bene contro Brescia e portare a casa un risultato importante. Con una vittoria si riaprirebbe il discorso in vista dei play-off. La mia speranza è di avere il nostro palazzetto di Casnate bello pieno, almeno in questa occasione. Siamo il punto di riferimento della pallavolo femminile del territorio ed avere spesso pochi tifosi sugli spalti non è gratificante per me e per la squadra. Contro Brescia, che peraltro sta attraversando un periodo difficile, abbiamo deciso di fare l’ingresso gratuito per avere tanta gente con noi: speriamo in una bella risposta dei nostri tifosi a poco dal Natale.”