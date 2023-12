La Tecnoteam Albese affronta in amichevole la Nazionale Under 20: finisce 2-2

Ultimo test amichevole dell'anno per le Guerriere della Tecnoteam Albese. Finisce in parità (2-2) l'allenamento congiunto disputato nel corso della giornata odierna al Centro Pavesi di Milano contro la Nazionale Femminile Under 20 che si sta preparando per il Torneo Wevza. Quest’ultimo mette in palio un prezioso posto per gli Europei di categoria. Questo il tabellino del match: Tecnoteam Albese Volley Como - Nazionale Under 20, i parziali 27-25; 15-25; 22-25; 25-15.

In campo tutte le guerriere. Coach Mauro ha dato spazio a tutta la rosa a disposizione. Meli (13 punti) e Zatkovic (12) le migliori realizzatrici. Dopo la gara coach Chiappafreddo ha lasciato libere le ragazze per festeggiare con amici e parenti il Capodanno, da martedì mattina si riprende in palestra: tra una settimana c'è la CDA Talmassons a Casnate per cercare di mantenere il 5° posto nel girone A della Serie A2 che vale l’accesso ai play-off promozione.