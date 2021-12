A2: la Tecnoteam Albese torna in palestra, le ragazze positive iniziano a guarire

Laha ripreso la preparazione in palestra dopo la sosta per i contagi nel gruppo-squadra dei giorni scorsi. Non tutte ancora presenti le ragazze allenate dain attesa dei tamponi di rientro all'attività agonistica. Ma bisogna rassicurare ancora i tifosi: tutte le atlete stanno bene e sono asintomatiche. C’è stata quindi la ripartenza con una inedita sfida dial quale ha partecipato anche tutto lo staff.

La centrale Sara Scurzoni è stata la migliore dopo la sosta natalizia e il preparatore atletico Ferrari (con lei nella foto) l'ha omaggiata con un dolce pensiero a fine seduta. Nei prossimi giorni, dopo i test previsti dalle norme sanitarie in vigore, dovrebbero unirsi al gruppo anche le giocatrici costrette allo stop per la positività riscontrata. Il 2022 è dietro l’angolo e con esso la ripresa del campionato di A2.