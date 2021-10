A2: Tecnoteam Albese al lavoro per preparare una settimana molto intensa

Ieri c’è stata la ripresa della preparazione a Merone per quel che riguarda ladopo il riposo di lunedì e la gara di Lignano domenica. Anche oggi e sempre a Merone, poi giovedì, allenamento aldove domenica si giocherà la quarta di campionato contro Montecchio. La rifinitura è prevista per venerdì e sabato ad Albese, mentre domenica mattina l'ultimo allenamento a Casnate. La gara è in programma per le 17.

La settimana prossima sarà decisamente intensa: mercoledì 3 è prevista la trasferta a Vicenza, poi domenica 7 novembre ancora a Casnate contro Modica. Tre gare importantissime per le giocatrici che si stanno abituando alla Serie A2. La concentrazione è alta per essere pronte fin da domenica. Ci si aspetta il pubblico delle grandi occasioni per i prossimi giorni e le due gare casalinghe ravvicinate, i tifosi sono l’arma in più della formazione comasca.