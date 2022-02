A2: la Tecnoteam Albese chiude la regular season con una sconfitta

Niente da fare oggi contro la Lpm Mondovì a Casnate: le Guerriere della Tecnoteam Albese lottano, ma poi si devono arrendere 0-3. Alla fine tutti in piedi e standing ovation per Zanotto e compagne: stagione meravigliosa ed ora i play-off. Il primo set è combattuto fino alla fase finale, che è di stampo rossoblu (20-25). La determinazione dell’LPM BAM Mondovì è alle stelle nel parziale successivo, che viene chiuso con un repentorio 15-25. Nel terzo parziale le squadre offrono un bello spettacolo, giocando azioni lunghe ed intense.

Le pumine chiudono a proprio favore, portando 3 punti in classifica. Partono bene le padrone di casa, ma l’Lpm Bam Mondovì aggancia sul 9 pari. Le pumine trovano il giusto passo e corrono 12-15. Albese non molla e aggancia (16-16). Le ragazze di coach Solforati trovano il break (17-21). Le lombarde si avvicinano (20-23), ma la zampata finale è tutta rossoblu, con Taborelli che picchia il punto del 20-25. Si torna in campo, con le squadre che viaggiano appaiate (9-9).

Una serie di belle rigiocate trascina le pumine sul 10-15, che mantengono le distanze fino ad imporsi nettamente per 15-25. Nel terzo set arriva la reazione di Albese, che passa in vantaggio (13-12). Equilibrio in campo (14-14), ma le monregalesi non ci stanno e tornano a correre (17-20). La panchina di casa chiede time out. L’LPM BAM Mondovì non perde la concentrazione, gioca d’astuzia e di forza (20-25). Il tabellino del match:

Tecnoteam Albese-Lpm Bam Mondovì 0-3 (20-25, 15-25, 20-25)

Albese: Cialfi, Veneriano, Gallizioli, Pinto, Nardo, Baldi, De Nardi libero, Zanotto, Oikonomidou, Lualdi, Scurzoni, Bocchino, Mocellin, Ghezzi libero 2. All. Mucciolo

Mondovì: Taborelli, Populini, Montani, Cumino, Hardeman, Molinaro, Bisconti (L), Trevisan, Pasquino, Giubilato (L), Ferrarini, Bonifacio. All. Solforati