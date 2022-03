A2: i soldi dell’incasso della partita tra Albese e Mondovì destinati all’Ucraina

La Tecnoteam Albese, in esecuzione a quanto già comunicato prima dell’incontro di domenica scorsa contro la LPM BAM Mondovì, comunica di avere effettuato un bonifico bancario di 540 euro in favore della Caritas Ambrosiana in aiuto della popolazione dell’Ucraina. Si tratta di 355 euro relativi al 50% dell’incasso del match dello scorso weekend (710 euro complessivi) e di donazioni volontarie.

Il presidente Graziano Crimella ha voluto ringraziare tutto il pubblico intervenuto per la presenza e anche per i contributi aggiuntivi che sono stati lasciati alla cassa. Il prossimo fine settimana, ormai sempre più vicino, Albese sarà impegnata in trasferta a Catania per l’ultimo turno della regular season prima di prendere parte ai play-off promozione.