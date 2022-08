Volley femminile A2: già definito il programma della Tecnoteam Albese prima del campionato

Lo staff tecnico e il ds Mozzanica hanno messo a punto gli allenamenti congiunti della Tecnoteam Albese dall'avvio della preparazione (raduno giovedì 25 agosto) alla prima di campionato (domenica 23 ottobre). Primo test a Monza mercoledì 14 settembre (orario da definire) contro la formazione di A1 del Vero Volley, sabato 17 (ore 17) a Casnate contro il Legnano (serie B1). Allenamento anche ad Offanengo contro una nsotra pari grado (mercoledì 21 settembre ore 17), mentre sabato 24 a Casnate (ore 17) contro il Cabiate di B1.

Nelle successive settimane allenamenti anche con Brescia (sabato 8 ottobre a Casnate) e Trofeo Bellomo a Busto Arsizio nel week-end dell'1 e 2 ottobre. Il nostro secondo campionato di A2 di volley femminile scatta domenica 23 (calendario ancora non reso noto). Ormai agli sgoccioli le vacanze per le nostre giocatrici in vista della nuova stagione di A2: raduno vicino (palestra Pedretti giovedì 25 ore 10) per iniziare la seconda avventura di Albese in A2. Rooster al completo grazie al lavoro del presidente Crimella e del ds Mozzanica. Ecco le 14 guerriere suddivise per ruoli.

PALLEGGIO: Nicolini e Nicoli (nuove)

OPPOSTO: Stroppa e Conti (nuove)

CENTRALI: Gallizioli, Veneriano (confermate), Badini (ritorno) e Bernasconi (nuova)

BANDE: Pinto e Nardo (confermate), Cassemiro e Cantaluppi (nuove)

LIBERO: Rolando (ritorno) e Radice (nuova)

STAFF: Mauro Chiappafreddo (coach), David Cardinali (vice) e Davide Biffi assistente