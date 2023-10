Volley femminile A2. La nuova Albese Volley Como dimostra già grande personalità

La Tecnoteam Albese Volley Como supera di slancio anche il Volley Lugano (militante nell’A1 svizzera) nell'ultimo test di allenamento in vista del nuovo campionato di A2 di volley femminile. Finisce 3-1 al Palafrancescucci di Casnate l'allenamento congiunto odierno contro le ticinesi. E la sorpresa più bella è che coach Mauro Chiappafreddo - a differenza di quello che aveva annunciato alla vigilia - ha fatto giocare per tre set sia Zatkovic che Bulaich, arrivate in settimana ad Albese. Le ha tenute a riposo nel quarto parziale dove hanno avuto spazio le giovani come Brandi al palleggio, Bernasconi centrale e Patasce opposta. In campo anche il giovane libero Radice.

La Tecnoteam ha spinto sull'acceleratore nel primo set con il probabile sestetto titolare (Nicolini al palleggio, Veneriano e Meli centrali, Zatkovic opposta, Bulaich e Longobardi bande con Fiori libero). Poi c'è stato spazio anche per Zanotto e le più giovani del gruppo: "Otta" si è rivelata una garanzia assoluta in ogni momento del match. Ottimo test per le guerriere a 7 giorni esatti dalla nuova stagione di A2, la terza di fila nel massimo torneo nazionale di volley femminile. Soddisfatto Chiappafreddo per l'applicazione delle ragazze, ovviamente si dovrà lavorare ancora per il perfetto inserimento delle ultime arrivate nell'organico anche se entrambe hanno dimostrato di essere già ad ottimo punto. Il tabellino dell’ultimo test:

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO - VOLLEY LUGANO 3-1 (parziali 25-18; 26-24; 25-15; 19-25)

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Nicolini 2, Veneriano 10, Meli 12, Zatkovic 15, Bulaich 9, Longobardi 7, Fiori Libero, Brandi, Zanotto 6, Bernasconi 4, Patasce 1, Radice libero 2. Coach Chiappafreddo, vice Cardinali