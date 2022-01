A2: un cioccolato di Modica agrodolce per la Tecnoteam Albese, sofferta vittoria al tie-break

Le Guerriere della Tecnoteam Albese si impongono non senza difficoltà nella trasferta siciliana di Modica. Il 3-2 regala alle lombarde due punti preziosi per la classifica, anche se c’è qualche rammarico per l’andamento del beffardo quarto set che poteva regalare l’intera posta in palio. Il primo parziale è subito complicato, ma le ragazze di coach Mucciolo se lo aggiudicano in maniera caparbia: 22-25 per la Tecnoteam in rimonta. È un inizio complicato, poi Zanotto suona la carica alle compagne.

Nel finale, l’ace di Baldi consente ad Albese di perfezionare l'allungo vincente per il prezioso 1-0. Comasche senza affanno e con assoluta padronanza del campo anche nella seconda frazione di gioco. Un nettissimo 12-25 il netto parziale per il momentaneo 2-0. Bene Pinto e Oikonomidou al servizio. Nel finale di set in campo anche la baby Mocellin e subito un punto per la centrale di Lomazzo. La squadra siciliana, però, non ci sta e con tanta grinta e con i punti di M’Bra vince il terzo set sul 25-18, riaprendo la sfida del Palarizza.

A quel punto la sfida diventa pazzesca. Modica tiene testa fino all'ultimo alla Tecnoteam e annulla ben cinque setball alle lombarde: 29-27 e la gara torna in parità: per il 2-2. È il tie-break a decidere tutto. Le Guerriere ruggiscono nel periodo conclusivo e chiudono con un ottimo 10-15. Sono stati due punti portati a casa con tanta determinazione dopo aver subito la rimonta delle padrone di casa, oltre che la dimostrazione di un carattere vincente per quel che riguarda questa squadra. Il tabellino del match:

PVT MODICA-TECNOTEAM ALBESE 2-3 (22-25, 12-25, 25-18, 29-27, 10-15)

MODICA: Bacciottini, Longobardi, Antonaci, Saccani, Ferro, Ferrantello, M’Bra, Gridelli, Salviato, Herrera Alvarez, Salamida, Brioli. All. Quarta

ALBESE: Ghezzi, Veneriano, Lualdi, Cialfi, Scurzoni, De Nardi, Gallizioli, Bocchino, Zanotto, Oikonomidou, Baldi, Pinto, Mocellin, Nardo. All. Mucciolo