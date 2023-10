A2. Esordio da dimenticare per la Tecnoteam Albese Volley Como: a Casnate netto ko con Busto

Non inizia come si augurava la Tecnoteam Albese Volley Como. Il suo terzo campionato di fila in serie A2 parte con la sconfitta - davanti al pubblico di Casnate - per 0-3 contro la Futura Giovani Volley Busto di coach Amadio. Ma resta un rammarico ed una domanda: come sarebbe andata se Veneriano e compagne avessero vinto il primo set ? E, il dubbio è questo e tale resta. Si poteva chiudere, tre set-ball in mano, tutti annullati da Futura che ha preso morale. Ed ha ribaltato la situazione vincendo 26-28 ubn set lungo, intenso, con diversi errori da entrambe le parti.

A quel punto la Futura - forte di un organico costruito per puntare alle primissime posizioni - ha preso anche fiducia ed ha sempre tenuto in mano la gara. La Tecnoteam, sia nel secondo che nel terzo, non si è mai arresa. È arrivata vicina vicina in qualche frangente, ma non è stata in gradio di agguantare le varesine. Ci hanno provato sia Longobardi che Bulaich, poi anche Zatkovic (più che discreto il suo debutto in Italia), infine le centrali. Ma la "corazzata" Futura non è tale a caso ed ha chiuso a suo favore il secondo ed anche il terzo set. Per la Tecnoteam debutto positivo per le nuove arrivate: buone prestazioni di Longobardi e Fiori, ma bene anche le due straniere Bulaich e Zatkovic.

Non è bastato contro una Futura che, dopo qualche errore nel primo set, ha iniziato a servire con precisione impressionante. La Tecnoteam ha faticato, ma non è crollata. È rimasta orgogliosamente vicina alle ospiti per poi arrendersi sotto i colpi di Conceicao, di Zanette e Tonello. E poi Cvetnic. Tre punti per le ospiti, Albese mette già la testa alla prossima: domenica pomeriggio a Messina per cercare di rialzarsi subito.

TECNOTEAM ALBESE COMO-FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO 0-3 (26-28; 21-25; 20-25).

ALBESE: Nicolini 1, Zatkovic 11, Meli 4, Veneriano 4, Bulaich 11, Longobardi 12, Fiori (L), Zanotto 2, Brandi, Bernasconi. ne. Patasce e Radice (libero2). All. Chiappafreddo

BUSTO: Monza 2, Zanette 15, Tonello 6, Furlan 11, Cvetnic 13, Conceicao 13, Bonvicini (L), Bresciani, Osana, Rebora, Bosso. ne. Pomili (L2), Citterio, Del Core. All. Amadio.