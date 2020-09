Tennis Como promosso in D1

Serviva una grande prova nello spareggio in casa contro la Mondetti Sport di Vigevano – squadra esperta e di buon livello – per ottenere la promozione in serie D1. E i ragazzi della squadra maschile del Tennis Como non si sono fatti sfuggire l’occasione. La selezione di Villa Olmo, alla seconda promozione consecutiva, si è aggiudicata lo spareggio ottenendo con pieno merito il passaggio nella categoria superiore.

Uno spareggio che sulla carta si presentava complicato, ma che i ragazzi di capitan Anacleto Mapelli hanno saputo rendere facile (all’apparenza) aggiudicandosi il confronto con un rotondo 3-0.

Il primo punto è stato portato proprio dal capitano, Anacleto Mapelli, che con il punteggio di 6-2 6-3 ha battuto Riccardo Barini. Sull’1-0 per il Tennis Como, l’impresa è stata compiuta dall’Under 16 Tommaso Redaelli che, opposto al seconda categoria Nicola Curto, ha mostrato solidità e una grande maturità tennistica, recuperando in entrambi i set (da 2-4 e da 3-5) per poi vincere il match con il punteggio di 7-6 7-5.

Punto preziosissimo, quello di Redaelli, perché ha lasciato nelle mani di Davide Borromini, nella sfida tra numero 1 contro Federico Ferraris, la possibilità di chiudere il discorso promozione senza passare dal doppio. E il giocatore del Tennis Como non ha sprecato l’occasione, controllando il match dalla prima all’ultima pallina vincendo per 6-4 6-2.

“E’ una bella soddisfazione per i ragazzi e per il Tennis Como – ha commentato al termine il capitano Anacleto Mapelli –Il nostro è davvero un ottimo gruppo e credo che in campo si sia visto. Nello spareggio giocavamo contro un’ottima squadra: classifica alla mano avrebbe dovuto essere un match molto equilibrato e sofferto invece, giocando ottimi incontri, abbiamo chiuso sul 3-0 facendo apparire semplice quello che semplice non era. Insomma, la nostra è una promozione meritata”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La rosa del Tennis Como è composta da Davide Borromini, Alessandro Calce (Under 16), Anacleto Mapelli (capitano) e Tommaso Redaelli (Under 16)